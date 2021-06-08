Москвичи смогут привиться от COVID-19 вакциной «КовиВак» в пяти поликлиниках

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

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Жители столицы смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «КовиВак» в пяти городских поликлиниках. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Данный препарат имеется в городской поликлинике № 5, городской поликлинике № 218, филиал № 1, городской поликлинике № 209, филиал № 1, в консультативно-диагностической поликлинике № 121, филиал № 8 и в городской поликлинике № 175, филиал № 2.

Напомним, вакцинироваться от COVID-19 можно во всех регионах России. В августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, «Спутник V». Также в стране созданы вакцины «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В мае зарегистрировали четвертую российскую вакцину «Спутник Лайт».

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