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Кот Лисовца поучаствовал в исследовании по определению сходства генома домашних и диких животных
Фото: instagram/vladislavlisovets

Кот Лисовца поучаствовал в исследовании по определению сходства генома домашних и диких животных

Кирилл Николаев

Животные

Исследователи определили полную последовательность ДНК домашней кошки и собаки. Для этого использовался метод геномного секвенирования. В проекте поучаствовал кот стилиста Владислава Лисовца.

Эксперимент показал, что ДНК кота Федора содержит примерно 9,5 процента общих мутаций с дикой лесной кошкой. Общее сходство их геномов составляет 99,5 процента. Это означает, что домашние питомцы и их родственники в дикой природе генетически очень близки.

Лисовец заявил, что ему было интересно узнать результаты исследования. Кот Федор занимает особое место в его сердце.

— Это важно, ведь теперь я лучше понимаю его природу и могу обеспечить уход, который ему необходим, — отметил стилист.

Также специалисты определили, что ДНК собаки имеет около десяти процентов общих мутаций с серым волком, а их геномы совпадают на 99,6 процента.

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котживотныеВладислав Лисовец
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