Минтранс предложил ограничить вес электросамокатов для езды на тротуарах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министерство транспорта предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Владимир Луговенко во вторник, 8 июня.

— Что нового, по сравнению с тем, что было, — это введение массы. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов, — рассказал он.

Кроме того, Минтранс выступает за ограничение максимальной скорости электросамокатов в пешеходных зонах до 20 километров в час. Также в рамках новых поправок в ПДД предлагается создать дорожные знаки — например, о запрете на движение СИМ в парках и других местах с большим количеством людей, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

Читайте также: СПЧ предложил повесить номерные знаки на электросамокаты