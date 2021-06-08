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Минтранс предложил ограничить вес электросамокатов для езды на тротуарах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минтранс предложил ограничить вес электросамокатов для езды на тротуарах

Иван Юминов

Транспорт

Министерство транспорта предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах. Об этом заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Владимир Луговенко во вторник, 8 июня.

— Что нового, по сравнению с тем, что было, — это введение массы. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов, — рассказал он.

Кроме того, Минтранс выступает за ограничение максимальной скорости электросамокатов в пешеходных зонах до 20 километров в час. Также в рамках новых поправок в ПДД предлагается создать дорожные знаки — например, о запрете на движение СИМ в парках и других местах с большим количеством людей, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах.

Читайте также: СПЧ предложил повесить номерные знаки на электросамокаты

Минтранс РФэлектросамокатыПДД
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