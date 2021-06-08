Онищенко посоветовал замглавы Минздрава лучше готовиться к выступлениям

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ответ на вопрос о том, когда будет нужна ревакцинация против коронавируса, зависит от того, сколько будет действовать иммунитет на прививку. Это покажет время. А заместителю главы Минздрава России Олегу Гридневу стоит лучше готовиться перед выступлениями в Государственной думе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Во вторник, 8 июня, Олег Гриднев в ходе выступления в нижней палате парламента заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V» может потребоваться другая вакцина, но исследования в этой области еще идут. По его словам, ученые прогнозируют, что в следующем году, возможно, ревакцинация потребуется препаратами «КовиВак» или «ЭпиВакКорона». Также Гриднев подчеркнул, что «Спутник V» больше распространен по стране и его поставок больше, потому что промышленное производство этой вакцины значительно крупнее.

— Не знаю, я такого не слышал, я там был и выступал тоже. Я бы посоветовал Гридневу лучше готовиться, потому что они (депутаты — прим. «ВМ») во многом спровоцировали эту дискуссию, которая там возникла, — сказал он.

Онищенко добавил, что во вторник, 8 июня, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против коронавируса.

— Мы подвели вакцинацию на добровольность. Добровольность расшифровывается как информированное согласие на прививку, — отметил депутат.

По его словам, врач должен провести беседу с пациентом, объяснить все о вакцинации и ответить на вопросы. После человек сам принимает решение о необходимости прививаться. Онищенко также подчеркнул, что включение прививки против коронавируса в национальный календарь означает, что она должна полностью оплачиваться из федерального бюджета.

— Нам пока не ясно, сколько будет действовать иммунитет. Для этого нужны наблюдения. Это покажет будущее время, — добавил он.

Депутат отметил, что идут дискуссии об обязательной вакцинации, и сказал, что «так оно и будет, так оно и есть сегодня». Прививки должны быть обязательными для граждан, которые находятся в группе риска: например, для работников «красных зон», где лежат больные, сотрудников лабораторий, работающих с коронавирусом, и других граждан, которые имеют высокую вероятность заболеть при выполнении рабочих обязанностей.

— Яркий пример. Работники лаборатории, которые берут и обследуют заведомо заразный материал. Как думаете, врачам, которые там сидят, лаборанткам, санитаркам, которые заразный материал носят, им нужно быть привитыми? — резюмировал депутат.

По его словам, в таком случае стоит вопрос о технике безопасности людей. Поэтому их нужно обязательно прививать. Такие группы граждан еще называют декретированным контингентом.

— Поэтому господин Гриднев пусть лучше готовится к вопросам депутатов. А сколько будет действовать вакцинация, мы разберемся. Например, корь мы прививаем. Имеем многолетние наблюдения и знаем, что к кори иммунитет держится примерно 10 лет, — добавил Онищенко.

Он отметил, что при столбняке вакцинация «держится такой же срок». Кроме того, есть группа людей, которая прививается от столбняка обязательно.

— А если взять клещевой энцефалит, который есть в Подмосковье, то тут мы вынуждены прививаться каждый год. Есть группы, которые мы прививаем обязательно. Это прежде всего лесники. Это для лесника — техника безопасности. Кроме того, что мы должны выделить ему спецодежду, под которую не заберется клещ, мы его еще должны привить. Но там год держится иммунитет. Поэтому мы разберемся, — заключил депутат.

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