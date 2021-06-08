Всемирный банк предупредил о росте неравенства в мире

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Мировая экономика вырастет на 5,6 процента в нынешнем году. Это станет самым высоким темпом восстановления после рецессии за последние 80 лет, сказано в июньском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Уточняется, что рост связан с подъемом экономической активности в США и Китае.

Вместе с тем пандемия COVID-19 спровоцировала рост неравенства в мире. В странах с низкими доходами населения долгосрочные проблемы усугубились.

Для России Всемирный банк прогнозирует ВВП в ближайшие три года меньший, чем у соседей. Так, в 2021 и 2022 годах этот показатель вырастет на 3,2 процента, а в 2023-м — на 2,3 процента, пишет Lenta.ru.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Всемирного банка Мэлпассом.

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