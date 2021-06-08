Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня
Фото: Марина Басанова / Вечерняя Москва

Маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня

Кирилл Николаев

Транспорт

Маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Это связано с тем, что в эти дни коммерческие перевозчики выйдут на 13 маршрутов по новым контрактам. Таким образом, 10, 14, 15 и 16 июня изменения затронут маршруты 99, 145к, 426, 517, 553, 524, 579, 676, 691к и 953.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время оплата проезда банковской картой станет доступна на всех 197 маршрутах коммерческих перевозчиков в Москве. В настоящее время большинство пассажиров (93 процента) по-прежнему выбирают карту «Тройка», так как это выгоднее и безопаснее. Более того, карта «Тройка» действует на всех видах транспорта.

Читайте также: Дептранс рассказал о положительных изменениях в работе частных перевозчиков

Москвакомпания-перевозчиктранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте