Фото: Марина Басанова / Вечерняя Москва

Маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Это связано с тем, что в эти дни коммерческие перевозчики выйдут на 13 маршрутов по новым контрактам. Таким образом, 10, 14, 15 и 16 июня изменения затронут маршруты 99, 145к, 426, 517, 553, 524, 579, 676, 691к и 953.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время оплата проезда банковской картой станет доступна на всех 197 маршрутах коммерческих перевозчиков в Москве. В настоящее время большинство пассажиров (93 процента) по-прежнему выбирают карту «Тройка», так как это выгоднее и безопаснее. Более того, карта «Тройка» действует на всех видах транспорта.

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