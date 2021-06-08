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Подмосковные медики спасли жизнь 31-летней пациентке с инсультом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подмосковные медики спасли жизнь 31-летней пациентке с инсультом

Юлия Павлушова

Здоровье
Россия, Московская область, Домодедово, улица Пирогова, 9 Карта всех событий

Медики Домодедовской центральной городской больницы спасли 31-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентку госпитализировали в региональный сосудистый центр с жалобами на нарушение речи и онемение левой стороны тела. Диагноз поставили с помощью компьютерной томографии.

Хирурги удалили у женщины тромб, перекрывающий кровоток в головном мозге.

— Важно, что пациентка оказалась у нас в кратчайшие сроки. Это позволило свести к минимуму риск тяжелых последствий, — отметил главный врач больницы Андрей Осипов.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пациента с инфарктом.

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