Подмосковные медики спасли жизнь 31-летней пациентке с инсультом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, Домодедово, улица Пирогова, 9 Карта всех событий

Медики Домодедовской центральной городской больницы спасли 31-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентку госпитализировали в региональный сосудистый центр с жалобами на нарушение речи и онемение левой стороны тела. Диагноз поставили с помощью компьютерной томографии.

Хирурги удалили у женщины тромб, перекрывающий кровоток в головном мозге.

— Важно, что пациентка оказалась у нас в кратчайшие сроки. Это позволило свести к минимуму риск тяжелых последствий, — отметил главный врач больницы Андрей Осипов.

Ранее санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пациента с инфарктом.

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