Подмосковные медики спасли жизнь 31-летней пациентке с инсультом
Медики Домодедовской центральной городской больницы спасли 31-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентку госпитализировали в региональный сосудистый центр с жалобами на нарушение речи и онемение левой стороны тела. Диагноз поставили с помощью компьютерной томографии.
Хирурги удалили у женщины тромб, перекрывающий кровоток в головном мозге.
— Важно, что пациентка оказалась у нас в кратчайшие сроки. Это позволило свести к минимуму риск тяжелых последствий, — отметил главный врач больницы Андрей Осипов.
Ранее санитарный вертолет эвакуировал из ТиНАО пациента с инфарктом.
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