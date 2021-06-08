Выпускники будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным стандартам в 2022 году

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Выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен в 2022 году по новым экзаменационным моделям. Это сказано в докладе правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования в нынешнем году. Он опубликован на сайте кабмина.

Уточняется, что школы страны продолжают переход на работу по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования.

В частности, в 2022 году одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ по новым моделям контрольных измерительных материалов, основанных на ФГОС среднего общего образования. В последующие годы модели будут изменяться с учетом результатов экзаменов.

Ранее сообщалось, что почти 400 тысяч школьников сдадут ЕГЭ по профильной математике.

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