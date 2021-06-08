Более пяти тысяч девятиклассников Москвы сдадут ОГЭ в резервные дни

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более пяти тысяч девятиклассников столицы зарегистрировались на сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) в резервные дни. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки во вторник, 8 июня.

Возможность воспользоваться резервными датами получат пропустившие основные дни по уважительной причине либо получившие неудовлетворительный результат.

— 8 июня участники могут сдать ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 16 июня — по математике, — уточнила руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

Дополнительный резервный день для экзамена по русскому языку поставили на 30 июня, а для экзамена по математике — на 2 июля.

Напомним, около 95 тысяч школьников в Москве написали ОГЭ по математике. Экзамен длился 3 часа 55 минут.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор подвел итоги проведения профильного ЕГЭ по математике.

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