Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 95 тысяч школьников в Москве написали ОГЭ по математике
Фото: Вечерняя Москва

Около 95 тысяч школьников в Москве написали ОГЭ по математике

Иван Юминов

Город

Около 95 тысяч школьников в Москве написали Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в пятницу, 28 мая.

— 27 и 28 мая московские девятиклассники сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В нем приняли участие почти 95 тысяч человек, — рассказали в ведомстве.

Экзамен длился 3 часа 55 минут, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что столичные энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ

московские школьникиОГЭДепартамент образования и науки города Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте