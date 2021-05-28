Около 95 тысяч школьников в Москве написали ОГЭ по математике

Фото: Вечерняя Москва

Около 95 тысяч школьников в Москве написали Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в пятницу, 28 мая.

— 27 и 28 мая московские девятиклассники сдавали Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В нем приняли участие почти 95 тысяч человек, — рассказали в ведомстве.

Экзамен длился 3 часа 55 минут, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что столичные энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о готовности столичных классов к ЕГЭ и ОГЭ