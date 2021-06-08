Незаконно возведенные объекты демонтировали на юге Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Москворечье, 12с8 Карта всех событий

Незаконно возведенные шиномонтаж, склад и подсобные помещения демонтированы на территории столичного района Москворечье-Сабурово. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Самострой находился по адресу улица Москворечье, владение 12, строение 8. Он использовался под шиномонтаж, склад и подсобные помещения. Разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию представлено не было. В настоящее время территория очищена от строительного мусора и приведена в порядок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что незаконную парковку демонтировали в столичном районе Сокол.

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