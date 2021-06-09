«Замечательная семья»: Стриженова опубликовала фото с мужем, дочерью и внуком

Фото: instagram.com/strizhenovae/

Телеведущая Екатерина Стриженовой на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фото с супругом Александром, старшей дочерью Анастасией и внуком Петром.

Наследница недавно прилетела из Нью-Йорка, где она проживает. Родственники устроили вместе с друзьями посиделки в ресторане, пригласив самых близких, чтобы отметить день рождения мужа Стриженовой, ему исполнилось 52 года.

Звездная семья продумала свой family look: дамы облачились в черные свободные одеяния с полупрозрачными элементами, а мужчины предпочли одежды с белым верхом. На снимке, который Стриженова обнародовала в личном микроблоге, все счастливо улыбаются.

— Хорошо сидим! — коротко подписала фото теледива.

Многочисленные поклонники оценили пост и оставили много теплых слов.

«Замечательная семья»; «А внучек — просто дедушкин клон!»; «Счастья и здоровья вашей красивой семье», — написали фолловеры.

Ранее Екатерина Стриженова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.

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