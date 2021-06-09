Роскачество рассказало, можно ли узнать посетителей страницы «ВКонтакте»

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Роскачество протестировало 56 приложений, чтобы узнать, можно ли посмотреть посетителей страницы человека в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Многие исследованные специалистами Центра цифровой экспертизы Роскачества приложения обещали «поймать гостей» не только на страницах «ВКонтакте», но и в Instagram, Twitter, Facebook. Однако и там их обещания оказались пустыми, — рассказали в организации.

Уточняется, что с каждым приложением провели эксперимент, в ходе которого на страницу человека заходил другой пользователь. Ни одно приложение не смогло определить аккаунт, с которого зашли на эту страницу, заключили в Роскачестве.

Среди опасностей приложений такого рода ведомство назвало вероятность списания денег со счета, отсутствие гарантий конфиденциальности, а также их возможность исчезнуть из магазинов приложений. При этом 60 процентов протестированных программ отправляли запросы в другие страны — в основном, в Турцию.

Кроме того, стоит остерегаться того, что приложения запрашивают доступ к камере, хранилищу и поиску других аккаунтов на устройстве. Это может свидетельствовать о том, что пользователь может находиться в небезопасной среде.

Главным риском при использовании подобных приложений является потеря аккаунта и всех его данных, отмечается на сайте Роскачества.

Ранее ведомство предостерегло от инвестиций в криптовалюты через сомнительные приложения.

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