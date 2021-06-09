Спортивный кластер построят в Мневниковской пойме

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Новый спортивный кластер планируют построить в Хорошево-Мневниках. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство кластера предполагает возведение более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов.

На территории построят стадион для занятий регби и спортивный центр ЦСКА общей площадью около 130 и 220 тысяч «квадратов» соответственно.

Кроме того, там появятся большой серфинг-парк, ледовая арена олимпийской чемпионки Татьяны Навки и хоккейная школа Александра Овечкина.

— Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта, — приводят слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что три новых объекта появятся на территории спортивного кластера «Торпедо».

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