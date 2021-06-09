Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спортивный кластер построят в Мневниковской пойме
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Спортивный кластер построят в Мневниковской пойме

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Новый спортивный кластер планируют построить в Хорошево-Мневниках. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство кластера предполагает возведение более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов.

На территории построят стадион для занятий регби и спортивный центр ЦСКА общей площадью около 130 и 220 тысяч «квадратов» соответственно.

Кроме того, там появятся большой серфинг-парк, ледовая арена олимпийской чемпионки Татьяны Навки и хоккейная школа Александра Овечкина.

— Появятся и зоны для занятий спортом на открытом воздухе: несколько гребных баз, площадка для волейбола, баскетбола и воркаута, открытые площадки для тенниса и пляжных видов спорта, — приводят слова Бочкарева на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что три новых объекта появятся на территории спортивного кластера «Торпедо».

Читайте также: Ледовый дворец построят в столичном районе Северное Бутово

Москвакластерспортивный кластер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте