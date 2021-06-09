Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала, чем вредны поздние обеды
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, чем вредны поздние обеды

Полина Долганова

Здоровье

Диетолог Тамара Дюкер Фрейман рассказала о вреде позднего обеда и порекомендовала есть пораньше.

По словам специалиста, пропуск обеда может привести к низкому уровню сахара в крови и к повышенной раздражительности. Обед вечером также может сказаться на объеме талии и вызвать проблемы со сном.

Чтобы лучше реагировать на чувство голода, эксперт советует есть сытный и сбалансированный обед вовремя.

— Так мы сможем есть, когда голодны, и будем менее склонны перекусывать в течение всего рабочего дня, — рассказала Фрейман изданию CNN.

По словам врача-диетолога Лизы Янг, сбалансированный обед состоит из овощей, здоровых белков и богатых клетчаткой углеводов. Она также отметила, что оливковое масло, орехи и авокадо являются отличными источниками жиров.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала единственный полезный во время похудения напиток.

Читайте также: Диетолог назвала идеальный вечерний перекус

здоровьеобедыЕда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте