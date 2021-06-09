Диетолог рассказала, чем вредны поздние обеды

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Диетолог Тамара Дюкер Фрейман рассказала о вреде позднего обеда и порекомендовала есть пораньше.

По словам специалиста, пропуск обеда может привести к низкому уровню сахара в крови и к повышенной раздражительности. Обед вечером также может сказаться на объеме талии и вызвать проблемы со сном.

Чтобы лучше реагировать на чувство голода, эксперт советует есть сытный и сбалансированный обед вовремя.

— Так мы сможем есть, когда голодны, и будем менее склонны перекусывать в течение всего рабочего дня, — рассказала Фрейман изданию CNN.

По словам врача-диетолога Лизы Янг, сбалансированный обед состоит из овощей, здоровых белков и богатых клетчаткой углеводов. Она также отметила, что оливковое масло, орехи и авокадо являются отличными источниками жиров.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала единственный полезный во время похудения напиток.

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