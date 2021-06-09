Москвичи смогут купить около 250 парковочных мест в жилых домах со скидкой

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Москвичи смогут купить парковочные места в подземных и многоуровневых паркингах своих домов со скидкой 40 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на продажу выставлено около 250 таких мест в разных округах Москвы.

— Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут приобрести машино-места в преимущественном порядке. Это возможность купить парковочное место в своем доме без проведения торгов, — рассказал Ефимов.

По его словам, стоимость объектов составляет 60 процентов от рыночной цены. В 2021 году жители столицы уже купили 276 таких мест. В прошлом году было продано 653 объекта.

Чтобы осуществить покупку машино-места, необходимо зарегистрироваться на электронной площадке, которая указана в карточке объекта на инвестиционном портале Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Ранее стало известно, что с 28 июня проезд вдоль дома № 57 на Большой Грузинской улице станет односторонним. В связи с этим для жителей дома появится десять новых парковочных мест.

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