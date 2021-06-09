Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи смогут купить около 250 парковочных мест в жилых домах со скидкой
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Москвичи смогут купить около 250 парковочных мест в жилых домах со скидкой

Полина Долганова

Город

Москвичи смогут купить парковочные места в подземных и многоуровневых паркингах своих домов со скидкой 40 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на продажу выставлено около 250 таких мест в разных округах Москвы.

— Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут приобрести машино-места в преимущественном порядке. Это возможность купить парковочное место в своем доме без проведения торгов, — рассказал Ефимов.

По его словам, стоимость объектов составляет 60 процентов от рыночной цены. В 2021 году жители столицы уже купили 276 таких мест. В прошлом году было продано 653 объекта.

Чтобы осуществить покупку машино-места, необходимо зарегистрироваться на электронной площадке, которая указана в карточке объекта на инвестиционном портале Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Ранее стало известно, что с 28 июня проезд вдоль дома № 57 на Большой Грузинской улице станет односторонним. В связи с этим для жителей дома появится десять новых парковочных мест.

Читайте также: Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров

парковкаМосквамашины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте