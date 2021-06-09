Жилой комплекс на 918 квартир ввели в эксплуатацию в Раменках
Жилой комплекс на 918 квартир введен в эксплуатацию в районе Раменки. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
ЖК расположен по адресу улица Лобачевского, дом 124, корпуса 1, 2, 3.
Каждый 37-этажный корпус рассчитан на 459 квартир. Общая площадь зданий составляет более 68 тысяч квадратных метров.
Парковка вмещает 499 машин. На ней также есть специальные места для хранения детских колясок и другой техники.
Проект предусматривает обустройство собственного закрытого двора, детских площадок и кофеен, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что школа, рассчитанная на 400 учеников, появится на западе столицы.
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