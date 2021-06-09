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Звезда сериала «Ход королевы» снимется в черной комедии
Кадр из сериала «Ход королевы 2020», NetFlix

Звезда сериала «Ход королевы» снимется в черной комедии

Анастасия Колоскова

Кино

Актриса Аня Тейлор-Джой, которая приобрела популярность после главной роли в сериале Netflix «Ход королевы», снимется в черной комедии режиссера Марка Майлода «Меню» (The Menu). Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что партнером актрисы станет двукратный номинант на премию «Оскар» Рэйф Файнс, в 2014 году сыгравший в российской драме Веры Глаголевой «Две женщины».

Будущая лента по сценарию Уилл Трейси и Сет Рейсс описывается изданием как «мрачно-комедийный триллер, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства».

Сюжет фильма будет строиться вокруг молодой пары, которая отправляется в элитный ресторан, находящийся на острове.Заведение прославилось уникальным дегустационным меню, составленным легендарным шеф-поваром.

По сообщению издания, Файнсу достанется роль шеф-повара, а Тейлор-Джой — одной из героинь.

Продюсером проекта выступил Адам Маккей, известный по картинам «Власть» и «Игра на понижение».

Другие подробности, в том числе дата выхода, пока не раскрываются.

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