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Телевизионный стилист раскритиковал популярный летний наряд россиянок
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Телевизионный стилист раскритиковал популярный летний наряд россиянок

Анастасия Колоскова

Общество

Историк моды и стилист Александр Васильев раскритиковал образ героини очередного выпуска передачи «Модный приговор» на Первом канале, отметив, что подобный комплект, несмотря на свою непривлекательность, имеет популярность у жительниц нашей страны с приходом теплого времени года.

Гостья программы облачилась в комплект, который подобрал для нее «народный стилист». Он состоял из голубого костюма с шортами-бермудами и рубашкой, под которую героиня надела белый облегающий топ.

Васильев отметил, что подобного рода наряд может позволить себе только обладательница идеального тела.

— Повседневный летний комплект требует очень хорошей фигуры, потому что здесь обнажены те места, которые женщины не всегда хотят показывать. Колени видны, паховая зона в центре внимания, талия подчеркнута, живот обтянут, грудь на первом месте! Надо быть очень хорошо сложенной, чтобы носить подобного рода вещи без всякой тени стыда, — прокомментировал образ героини историк моды.

Эвелина Хромченко согласилась с коллегой и добавила, что комплект до неузнаваемости исказил даже очень хорошую фигуру героини, утрированно выпятив все объемы.

Ранее Хромченко показала, как должны одеваться женщины после 40 лет.

Читайте также: «Топ женственности!»: Александр Васильев высказался о модных в этом сезоне брюках

Александр Васильев«Модный приговор»стилист
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