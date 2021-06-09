«Украли более 51 миллиона рублей»: суд Москвы вынес приговор 23 мошенникам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 23 участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Злоумышленники размещали в интернете ложные объявления о продаже продуктов питания и автомобильных шин. При этом цена на товары мошенников была ниже, чем на рынке. После обращения потенциальных покупателей участники группы просили внести предоплату в размере около 100 тысяч рублей, а после перевода денег пропадали.

От преступников в общей сложности пострадали 234 юридических и физических лица. Размер причиненного ущерба составил более 51 миллиона рублей.

Полиция задержала мошенников в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Пензенской, Мурманской и Калужской областях.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Ранее «ВМ» писала, что участники преступной группы, обвиняемые в терроризме, предстанут перед подмосковным судом.

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