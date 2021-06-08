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Лжесвидетели по делу Михаила Ефремова обжаловали приговор
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Лжесвидетели по делу Михаила Ефремова обжаловали приговор

Иван Юминов

Происшествия

Лжесвидетели по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев и Александр Кобец обжаловали свои приговоры. Об этом сообщила их адвокат Екатерина Дворянинова во вторник, 8 июня.

— Мы подали апелляционные жалобы. Ждем ответа от Мосгорсуда, — приводит ее слова РЕН ТВ.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении Кобеца, Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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