Участники преступной группы, обвиняемые в терроризме, предстанут перед подмосковным судом

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Перед судом предстанут участники организованной преступной группировки, обвиняемые в преступлениях террористической направленности. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в июле 2016 года они вступили в признанную в РФ террористическую организацию, оказывали ей финансирование, а также вербовали и склоняли граждан присоединиться к ним.

А в мае 2017 года на территории Дмитровского городского округа обвиняемые создали банду для совершения нападений и убийства граждан, чтобы позже завладевать их имуществом. Помимо этого, в составе группы злоумышленники нападали на людей в Екатеринбурге.

— На стадии предварительного расследования злоумышленники свою вину не признали, — заключила Врадий.

Ранее «ВМ» писала, что более 800 подозреваемых в преступлениях, связанных с шифрованием переписки, задержали в Европе. Операцию провели сотрудники правоохранительных органов США, Нидерландов, Швеции и еще 16 стран при поддержке Европейского полицейского агентства.

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