Доктор Румянцев рассказал москвичам о пользе постоянных пеших прогулок

Фото: Анна Грибкова

Доктор Александр Румянцев, президент Центра имени Димы Рогачева, провел для жителей района Коньково мастер-класс по скандинавской ходьбе и дал старт регулярной акции «1000 шагов здоровья», в которой могут принять участие все жители ЮЗАО.

Собравшиеся на набережной Большого Коньковского пруда на улице Введенского выполнили под руководством доктора Румянцева разминку — упражнения для мышечного тонуса. Александр Румянцев рассказал о пользе скандинавской ходьбы для старшего поколения. За счет использования палок в ней задействованы мышцы не только ног, но и спины, живота, плечевого пояса.

— Любой путь, даже самый длинный, начинается с первого шага. Главное — его сделать. Мы с вами пройдем не одну тысячу шагов и справимся с любыми трудностями. В своей врачебной практике в Центре имени Димы Рогачева я придерживаюсь того же принципа: продолжать движение, несмотря ни на что. И тогда все трудности останутся позади. Именно это упорство позволило достичь таких высоких показателей: выздоравливает 91,3 процента пациентов, — отметил Румянцев.

Ежедневная мышечная активность может продлить жизнь на годы и даже на десятилетия.

— Когда у меня спрашивают, чем лечится старость, я отвечаю: единственное лекарство — это движение, — дал совет доктор.

Румянцев добавил, что совместные физические занятия, групповые прогулки — это еще и дополнительная социализация, которая так необходима пожилым людям. Основатель Центра имени Д. Рогачева надеется, что тренировки в рамках акции «1000 шагов здоровья» станут регулярными и помогут продлить активное долголетие максимальному числу жителей юго-запада столицы. Планируется, что подобные акции пройдут еще в нескольких районах округа.