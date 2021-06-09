Певица Ведищева рассказала, как ее подставила Варлей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная советская певица Аида Ведищева, исполнявшая такие композиции, как «Лесной олень», «Песенка о медведях», «Колыбельная медведицы» и «Помоги мне», рассказала случай, когда испытала чувство стыда из-за ситуации, в которой была замешана актриса Наталья Варлей.

По ее словам, неприятный инцидент произошел на юбилее композитора Александра Зацепина. Чтобы принять участие в празднике, Ведищева специально прилетела из США, где после эмиграции жила много лет.

Певица планировала спеть популярные хиты, но была неприятно удивлена тем фактом, что исполнять их будет Варлей.

— Возмутилась, конечно: зачем тогда меня пригласили? Зацепин меня все-таки за руку на сцену вывел со словами, что Аида же поет лучше. Но это все на публике случилось. Позор невыносимый! Варлей же по профессии акробатка. Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело? — приводит слова артистки Пятый канал.

Ведищева добавила, что Варлей была не только посредственной исполнительницей, но и актрисой. По ее словам, из-за проблем с дикцией роли звезды советского экрана озвучивала Надежда Румянцева.

Ранее Варлей рассказала, как повздорила с Зацепиным из-за знаменитой песни «про медведей». По ее словам, Леонид Гайдай поручил ей петь песню в фильме. Однако Зацепин настоял на исполнении композиции Аидой Ведищевой.

Сам композитор опроверг эту точку зрения и рассказал, как на самом деле все происходило. Сначала записалась Аида Ведищева, потом — Варлей, и только после этого было принято решение.

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