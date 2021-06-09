Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, чей брак с Гариком Харламовым распался в прошлом году, намекнула, что в ее жизни появился новый мужчина.

Звезда сериала «Интерны» опубликовала в Instagram-аккаунте новый пост, в котором выразила недоумение по поводу того, что на нее подписано так много людей, хотя контент, который она размещает никак к этому не располагает.

Актриса отметила, что она избегает скандалов и никого не обсуждает и не осуждает в своих постах.

— Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже, — написала Асус, дав понять, что уже не одинока.

Далее знаменитость опубликовала длинный список того, что она еще не делает, чтоб привлечь аудиторию к своей странице. В том числе, не пишет о больницах, судах и угрозах, не посещает громких мероприятий и редко публикует посты и отказывается от рекламы. Кроме того, Асмус отметила, что «променяла Майбах и частный самолет на каршеринг и вкуснейшее мороженое в парке».

Ранее Кристина Асмус ради новой роли решилась на преображение. Она покрасилась в каштановый цвет и сделала стрижку пикси с модной косой челкой. По словам артистки, она снимается в фильме с сербским актером Милошем Биковичем.

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