Появились подробности нападения на студентку в центре Москвы

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улица Большая Серпуховская, дом 31, корпус 11 Карта всех событий

Появились подробности избиения студентки двумя женщинами в центре столицы. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Инцидент произошел на улице Большой Серпуховской в доме 31, корпус 11, во вторник, 8 июня. Студентка Высшей школы экономики возвращалась домой, когда на нее напали злоумышленницы. Они потребовали отдать им деньги и имущество, но девушка отказалась. Выйдя из себя из-за такого ответа, женщины принялись избивать студентку. Они ударили ее бутылкой по голове, а после начали бить ногами по телу.

Успокоившись, они забрали у пострадавшей телефон и серьги. Материальный ущерб составил около 20,5 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее сообщалось, что мужчину избили и ограбили в подъезде жилого дома на востоке столицы.

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