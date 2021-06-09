Концерт к 800-летию со дня рождения Александра Невского пройдет в Доме музыки

Фото: «Александр Невский», 1938 год

В День России, 12 июня, Московский международный Дом музыки приглашает на концерт, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В Новом зале в исполнении Государственного академического Московского областного хора имени А. Д. Кожевникова прозвучит Литургия Святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова, премьера которой состоялась в 1910 году.

Литургия Святого Иоанна Златоуста считается одной из вершин русской духовной музыки, сообщается на сайте Дома музыки.

Ранее сообщалось, что в Музее Пушкина открылась выставка «Ба! Знакомые все лица!».

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