Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Исхаковым

Фото: instagram/gagara1987

Популярная певица Полина Гагарина отказалась обсуждать развод с бывшим мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым, так как с уважением относится к их совместному прошлому. Об этом звезда заявила во время общения с подписчиками в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Вопрос о разводе с Исхаковым задал победительнице «Фабрики звезд» один из фолловеров, на что знаменитость ответила, что не будет обсуждать эту тему.

— Считаю это невозможным! Он — отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе, — обозначила свою позицию певица.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пар есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова.

Ранее Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

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