Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Нужно обхитрить»: психолог назвала способ поладить со свекровью
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

«Нужно обхитрить»: психолог назвала способ поладить со свекровью

Виктория Федотова

Общество

Психолог Вероника Степанова назвала способ наладить отношения со свекровью. По ее словам, женщина должна действовать хитро и усыпить внимание матери мужа.

— Чтобы она вас не ревновала, с ней не нужно соперничать. Со свекровью нужно уметь дружить, нужно уметь ее обхитрить и задаривать подарками. Это гораздо выгоднее соперничества. Мать все равно имеет большое влияние на вашего мужчину, — отметила психолог.

По мнению Степановой, свекрови может быть неприятно, что ее самый любимый мужчина на свете дарит теперь цветы не ей, а другой.

— Вам нужно убедить себя, что она не ваша соперница, она ваша помощница и единомышленница, настройте себя на позитивный лад. Делайте ей подарки, чтобы не сын потратился, а вы. Свекровь надо покупать с потрохами, в дальнейшем это будет выгодно, — считает эксперт.

По ее словам, позже свекровь может оказывать вам поддержку и помогать с детьми. Видео опубликовано на YouTube-канале психолога.

Ранее эксперт по отношениям объяснила, как распознать в партнере манипулятора.

Читайте также: Изувеченная экс-супругом Маргарита Грачева рассказала об отношениях с бывшей свекровью

свекровьмнение психологаотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте