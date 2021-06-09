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«Не доводить до абсурда»: автоэксперт объяснил, к чему приведет снижение скорости в городах
Фото: pixabay.com

«Не доводить до абсурда»: автоэксперт объяснил, к чему приведет снижение скорости в городах

Ростислав Зубков

Транспорт

Снижение скоростного порога на некоторых улицах с 60 до 30 километров в час — не панацея, работать в этом направлении можно только точечно. Так автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал «Вечерней Москве» заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

Ранее Митрошин сообщил, что ГИБДД поддерживает снижение скоростного порога в городах до 30 километров в час. По его словам, подход к каждой улице должен быть индивидуальным, чтобы «не доводить ситуацию до абсурда».

Говоря о позиции Госавтоинспекции, Славнов отметил, что к идее снижения скоростного режима нельзя относиться совершенно однозначно.

— Вот смотрите: в подмосковном Ногинске, насколько мне известно, то ли в рамках эксперимента, то ли еще почему была введена максимальная скорость 40 километров в час. Я был в этом городе недавно впервые и ловил себя на мысли: «Так, я смотрю не на дорогу, а тупо — только на спидометр, чтобы не дай бог не превысить злосчастные ограничения. Я в незнакомом городе и не только для себя, но и для окружающих автомобилистов могу создавать опасность», — рассказал собеседник «ВМ».

По его мнению, снижение скорости до таких пределов — не панацея. Данное ограничение если и стоит вводить, то только на опасных участках: там, где много пешеходов и их часто сбивают, считает Славнов.

— Тогда систематических гонщиков будут штрафовать. Но не надо распространять это ограничение на весь город, — подчеркнул он.

В заключение эксперт с сожалением заметил, что с нарушениями и смертностью на дорогах «у нас борются только рублем».

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