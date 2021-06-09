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Неизвестный переломал мужчине ребра в одной из московских квартир
Фото: pixabay.com

Неизвестный переломал мужчине ребра в одной из московских квартир

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Дорожный проезд Карта всех событий

Мужчина с множественными травмами попал в больницу после драки в квартире в столице. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июня, по адресу 3-й Дорожный проезд. Неизвестный избил 43-летнего мужчину в квартире по месту проживания, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На следующий день скорая доставила его в больницу с разрывом селезенки и переломами ребер.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «ВМ» писала, что пенсионера с переломами костей лица госпитализировали в столичную больницу.

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