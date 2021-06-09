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Пенсионера с переломами костей лица госпитализировали в столичную больницу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пенсионера с переломами костей лица госпитализировали в столичную больницу

Полина Долганова

Происшествия

Неизвестные напали на пожилого жителя столицы и нанесли ему множественные травмы тела. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Во вторник, 8 июня, в полицию поступило сообщение из одного из московских медицинских учреждений. В нем говорилось, что во вторник, 8 июня, к медикам обратился пенсионер в возрасте 67 лет. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и с переломом костей лица.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» писала, что пенсионера с ножевыми ранениями обнаружили рядом с одним из московских жилых домов.

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