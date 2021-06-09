Стоматолог перечислил продукты, сказывающиеся на цвете зубной эмали

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Зубы с потемневшей эмалью зачастую способны испортить впечатление о человеке. Обладателем красивой улыбки хочет быть каждый, однако далеко не все знают, какие продукты интенсивней всего сказываются на цвете зубов.

По мнению большинства стилистов, человек не может быть некрасивым, если у него здоровая и ослепительная улыбка. Но не все могут похвастаться белоснежными зубами. Как рассказал стоматолог Якуб Абдуллаев, на цвет эмали может повлиять многое. К примеру, с возрастом она истончается, начинает просвечиваться дентин, обладающим коричневым оттенком. Особенную роль играют наследственность и прием препаратов, подобных тетрациклину.

— Некоторые причины изменения цвета зубов человек может контролировать. Сюда относятся курение и частое употребление продуктов, способных сильно повлиять на оттенок зубов. В подобной пище есть танины и хромогены, которые обладающие красящей способностью, а проникнуть в твердую ткань зуба им помогают кислоты, — пояснил Якуб Абдуллаев.

К продуктам, способным лишить человека белоснежной улыбки, относятся вина, ягоды, газированные напитки, кофе и чай, овощи и фрукты, приправы и соусы, передает слова врача «Москва 24».

Ранее врач назвал смертельную опасность зубной боли.

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