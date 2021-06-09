«Спасская башня детям»: 17 коллективов сразятся в видеоотборе смотра-конкурса

Фото: Пресс-служба Спасская башня

Участниками отборочного этапа Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям» — окружного смотра-конкурса детских и молодежных духовых оркестров — станут 17 детско-юношеских музыкальных коллективов. Ежегодно дирекция фестиваля «Спасская башня» организует этот конкурс в Центральном федеральном округе страны.

Фото: Пресс-служба Спасская башня

В этом году отборочный этап пройдет дистанционно. Это связано с профилактикой распространения COVID-19 и сохранением здоровья детей. То есть профессиональное жюри, сформированное организатором конкурса, будет просматривать видео выступлений коллективов.

Присоединиться к видеоотбору могут только коллективы, которые направили заявки на участие в конкурсе в 2020 году и подтвердили свою готовность участвовать в окружном смотре в 2021 году. Победители получат право выступить в финале Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям». Он состоится на Красной площади в Москве с 27 по 29 августа.

Фото: Пресс-служба Спасская башня

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