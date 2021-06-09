Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Спасская башня детям»: 17 коллективов сразятся в видеоотборе смотра-конкурса
Фото: Пресс-служба Спасская башня

«Спасская башня детям»: 17 коллективов сразятся в видеоотборе смотра-конкурса

Елена Фролова

Афиша

Участниками отборочного этапа Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям» — окружного смотра-конкурса детских и молодежных духовых оркестров — станут 17 детско-юношеских музыкальных коллективов. Ежегодно дирекция фестиваля «Спасская башня» организует этот конкурс в Центральном федеральном округе страны.

«Спасская башня детям»: 17 коллективов сразятся в видеоотборе смотра-конкурсаФото: Пресс-служба Спасская башня

В этом году отборочный этап пройдет дистанционно. Это связано с профилактикой распространения COVID-19 и сохранением здоровья детей. То есть профессиональное жюри, сформированное организатором конкурса, будет просматривать видео выступлений коллективов.

Присоединиться к видеоотбору могут только коллективы, которые направили заявки на участие в конкурсе в 2020 году и подтвердили свою готовность участвовать в окружном смотре в 2021 году. Победители получат право выступить в финале Фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям». Он состоится на Красной площади в Москве с 27 по 29 августа.

«Спасская башня детям»: 17 коллективов сразятся в видеоотборе смотра-конкурсаФото: Пресс-служба Спасская башня

Читайте также: Смотр-конкурс детских духовых оркестров пройдет в Москве

детифестивальспасская башня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте