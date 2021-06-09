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Сергей Левкин назвал одну из главных тем Московского урбанистического форума
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сергей Левкин назвал одну из главных тем Московского урбанистического форума

Кирилл Николаев

Город

На десятом Московском урбанистическом форуме специалисты обсудят, какие риски и какие возможности для здоровья людей имеются в современных мегаполисах. Об этом в среду, 9 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, панельная дискуссия «Архитектура здорового выбора в городской среде. Методы профилактики хронических заболеваний» состоится в рамках конгресса Urban Health. Левкин подчеркнул, что основной причиной смерти в мире по-прежнему являются сердечно-сосудистые и респираторные неинфекционные заболевания.

— Парк рядом с домом, развитая сеть велодорожек и комплексные архитектурные решения, направленные на формирование здорового образа жизни населения, могут стать главным инструментом преодоления этой проблемы, — отметил он.

На пленарной дискуссии эксперты обсудят, какие инновации в сфере активного дизайна будут востребованы городом в ближайшем будущем для блага его жителей. Кроме того, они затронут значение «политики подталкивания» для городского развития.

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заседанияМосковский урбанистический форум (МУФ)Сергей Левкин
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