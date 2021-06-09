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Медик разъяснила, кто меньше всего подвержен риску заразиться коронавирусом
Фото: pixabay.com

Медик разъяснила, кто меньше всего подвержен риску заразиться коронавирусом

Елена Фролова

Здоровье

Группа ученых из Италии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Испании, Германии и Франции выяснила, что вегетарианцы меньше всех подвержены риску заразиться COVID-19 и перенести его в тяжелой форме. Как тип питания может быть связан с коронавирусом, разъяснила руководитель медицинского департамента одной из федеральных сетей медицинских лабораторий Ольга Малиновская.

— Коронавирусная инфекция является немного нетипичным заболеванием, при котором большой процент повреждения организму наносится собственным иммунитетом, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, происходят настолько сильные воспалительные реакции, что иммунная система, которая должна защищать человека, разрушает и собственные клетки тоже. Если в рационе питания человека содержится избыток красного мяса и продуктов, переработанных из него, то это является хорошим фактором для воспалительных процессов. То есть если COVID-19 заражается человек, употребляющий много белка, мало овощей и фруктов, то сила воспалительной реакции, по мнению врача, может быть избыточной, отмечает «Радио 1».

— Поэтому есть здравый смысл в том, чтобы ограничить потребление тяжелых сортов красного мяса, — подчеркнула Ольга Малиновская.

Однако она не советует менять рацион питания в один момент.

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