Современные офисы и производства появятся в Зеленограде
Власти Москвы продолжают обновление производственно-складской и деловой застройки зеленоградской площадки «Алабушево». Об этом в среду, 9 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Он рассказал об утверждении нового проекта планировки, согласно которому в «Алабушеве» построят современные офисы и производства, а также создадут рабочие места.
— Эта площадка является частью сложившейся промышленной зоны района Силино и имеет важное значение для экономики города, — подчеркнул Кузнецов.
Он добавил, что главная задача проекта — обеспечить устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность не только данной территории, но и Зеленограда в целом, а также создать новые рабочие места.
Ранее Сергей Кузнецов рассказал об итогах конкурса «Облик реновации».
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