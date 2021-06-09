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Современные офисы и производства появятся в Зеленограде
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Современные офисы и производства появятся в Зеленограде

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Силино Карта всех событий

Власти Москвы продолжают обновление производственно-складской и деловой застройки зеленоградской площадки «Алабушево». Об этом в среду, 9 июня, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он рассказал об утверждении нового проекта планировки, согласно которому в «Алабушеве» построят современные офисы и производства, а также создадут рабочие места.

Эта площадка является частью сложившейся промышленной зоны района Силино и имеет важное значение для экономики города, — подчеркнул Кузнецов.

Современные офисы и производства появятся в ЗеленоградеФото: Пресс-служба Москомархитектуры

Он добавил, что главная задача проекта — обеспечить устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность не только данной территории, но и Зеленограда в целом, а также создать новые рабочие места.

Ранее Сергей Кузнецов рассказал об итогах конкурса «Облик реновации».

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Сергей КузнецовстроительствоМосква
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