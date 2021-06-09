Мужчине сломали челюсть и чуть не пробили голову возле столичного кафе

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Россия, Москва, улица Коровий Вал, 1 Карта всех событий

Мужчину избили после конфликта возле столичного кафе. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам пострадавшего, примерно в 22:20 у него возник конфликт с неизвестным возле московского кафе, расположенного по адресу Коровий Вал, дом 1. В какой-то момент его оппонент вышел из себя и несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший с сотрясением мозга и закрытым переломом нижней челюсти был доставлен в столичную больницу.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что неизвестные напали на пожилого жителя столицы.

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