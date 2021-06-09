Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Московская техническая школа» подготовит более 150 инженеров в год
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Московская техническая школа» подготовит более 150 инженеров в год

Кирилл Николаев

Город

«Московская техническая школа» (МТШ) будет открыта на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, благодаря МТШ предприятиям будет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями. Специалисты смогут повысить свою квалификацию и пройти практику на самом современном оборудовании.

— В год планируется готовить более 150 инженеров, — заявил Прохоров.

Он добавил, что образовательная платформа объединит потребности промышленных предприятий столицы, сотрудников производств, а также учащихся, получающих технические специальности.

Ранее Прохоров рассказал, что Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал компактную и энергоэффективную лебедку.

Читайте также: Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции

Москвашколаработа специалистов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте