«Московская техническая школа» подготовит более 150 инженеров в год

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Московская техническая школа» (МТШ) будет открыта на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, благодаря МТШ предприятиям будет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями. Специалисты смогут повысить свою квалификацию и пройти практику на самом современном оборудовании.

— В год планируется готовить более 150 инженеров, — заявил Прохоров.

Он добавил, что образовательная платформа объединит потребности промышленных предприятий столицы, сотрудников производств, а также учащихся, получающих технические специальности.

Ранее Прохоров рассказал, что Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) разработал компактную и энергоэффективную лебедку.

Читайте также: Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции