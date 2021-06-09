Археологи обнаружили в Израиле тысячелетнее куриное яйцо

Фото: Управление древностей Израиля / Facebook

Археологи нашли целое куриное яйцо возрастом порядка тысячи лет в городе Явне, который находится к югу от Тель-Авива. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Управлении древностей Израиля.

Находка сохранилась, поскольку яйцо находилось в колодце с нечистотами. Однако неизвестно, как именно оно могло туда попасть. Также там нашли три костяные куклы исламского периода. Их использовали в качестве игрушек около тысячи лет назад, пишет РИА Новости.

— Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка, — сказал доктор Ли Перри-Галь.

Ранее археологи нашли 30 неизвестных поселений возле Суздаля.

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