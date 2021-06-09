Офтальмолог рассказала, о чем может говорить изменение цвета глазных белков

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Симптомом серьезного заболевания может быть изменение цвета белка глаз человека. Подробно об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

По ее словам, в офтальмологии белок называют склерой. Так обозначается наружная часть соединительнотканной оболочки глаза. Она отличается белым цветом и выполняет роль защитника, а также несет опорную функцию. Если склеры изменили цвет, то это не всегда говорит об усталости человека. Существует ряд глазных или общесоматических заболеваний, сопровождаемых данным симптомом.

— Бывают приобретенные и врожденные изменения. К последним относится меланоз — очаговая или диффузная пигментация. Она проявляется в виде пятен серого, аспидного, светло-фиолетового или коричневого цветов, — разъяснила офтальмолог.

Врожденные изменения цвета белка глаза обычно не имеют патологического характера, поэтому не требуют лечения, отмечает ФАН. Помимо этого, есть множество врожденных заболеваний, которые наследуются по аутосомно-доминантному или рецессивному признаку. Они могут сказываться на цвете белка. К примеру, бывает синдром голубых склер, который связан с нарушением структуры коллагена. Часто он сопровождается тугоухостью, деформацией скелета и повышением ломкости костей.

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