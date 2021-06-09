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Посол Катара заявил о прочных отношениях Тамима бен Хамада Аль Тани и Владимира Путина
Фото: pixabay.com/ru

Посол Катара заявил о прочных отношениях Тамима бен Хамада Аль Тани и Владимира Путина

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани сохраняются хорошие и прочные отношения. Эмир не смог приехать на экономический форум в Санкт-Петербург из-за пандемии. Об этом в среду, 9 июня, заявил посол Катара в РФ шейх Ахмед Насер Аль Тани.

Он также добавил, что в нынешнем году на форуме, который проходил с 2 по 5 июня, присутствовали свыше 50 ведомств и организаций Катара.

— По поводу визита его высочества эмира Катара хочу сказать, что пандемия коронавируса пока не закончилась и не исчезла, поэтому для безопасности президентов на этом форуме, в том числе безопасности его высочества, форма участия была изменена на видеоприсутствие, и это касалось не только эмира, но и канцлера Австрии, президентов Аргентины и Бразилии, — цитирует Ахмеда Насер Аль Тани РИА Новости.

Ранее делегация из Катара посетила особую экономическую зону «Технополис «Москва».

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Россияотношения между странамиКатар
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