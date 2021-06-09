«Даже не планировала там играть»: Безрукова рассказала о работе в театре бывшего мужа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Ирина Безрукова рассказала о своей работе в Московском губернском театре. Его художественный руководитель — бывший муж артистки и народный артист РФ Сергей Безруков.

— Меньше всего мечтала стать примой этого театра. Не хотелось, чтобы мне улыбались в лицо, но при этом не уважали. Я даже не планировала там играть, — поделилась она в интервью.

Создавался театр, когда Безруковы еще были вместе. После развода с супругом актриса получила роль в спектакле «Бесконечный апрель». При этом она не состоит в труппе театра, а является приглашенной актрисой и получает относительно небольшие деньги.

— Сейчас я получаю скромный гонорар за спектакль как приглашенная актриса, потому что театр государственный. Меня ситуация устраивает: я люблю этот спектакль, своих партнеров, и у меня есть свобода, — говорит она в беседе с изданием Wday.

Ранее Безруков показал, как проводит выходной с детьми.

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