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Путин прокомментировал новую форму сборной Украины для Евро-2020
Фото: Администрация президента РФ

Путин прокомментировал новую форму сборной Украины для Евро-2020

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Позиция Киева по крымскому вопросу России хорошо известна. Об этом в среду, 9 июня, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

По его словам, украинские власти пренебрегают волеизъявлением крымчан. Это не очень вяжется с пониманием, что такое демократия.

— Демократия — это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение, — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что украинские власти не признают этот референдум.

Ранее УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). На ней изображен контур границ страны, который включает Крым. Также на форме написан лозунг «Слава Украине». РФС обратил внимание УЕФА на дизайн формы сборной Украины для Евро-2020. Спортивная организация считает, что при разработке формы сборная Украины по футболу нарушила принципы УЕФА о невмешательстве в политику.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: РФС не обсуждал отказ сборной России от участия в Евро-2020 из-за украинской формы

УкраинаВладимир ПутинЕвро-2020
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