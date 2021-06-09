Несколько улиц перекроют для проведения велогонки «Пять колец Москвы»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Сразу несколько улиц перекроют для проведения этапов велогонки «Пять колец Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, будет перекрыта улица Крылатская. Ограничения будут действовать в четверг, 10 июня, с 09:30 до 14:00 от дома 15, строения 2 в сторону Нижних Мневников. На этом же участке движение перекроют 11 июня с 11:30 до 16:00.

Для проведения этапа «Воробьевское кольцо» в ночь на 13 июня ликвидируют парковочное пространство на участках улицы Косыгина, Университетского и Мичуринского проспектов, а также на Университетской площади. С 11:30 до 16:00 13 июня эти дороги в районе парка полностью перекроют.

В субботу, 12 июня, с 11:00 до 16:00 полностью перекроют дорогу через деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое в Кленовском поселении. Эти меры необходимы для проведения этапа «Кленовское кольцо».

Ранее сообщалось, что движение транспорта на улице Логвиненко в Зеленограде будет ограничено с 1 июня по 30 июля в связи с проведением инженерных работ. На это время в районе корпуса 1456 будет частично перекрыта одна полоса с неполной ликвидацией парковочных мест.

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