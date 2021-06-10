Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 10 июня, погоду в столичном регионе будет определять северная часть циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, вероятны кратковременные дожди и гроза.

Температура воздуха в Москве составит 19-21 градус тепла, в Подмосковье вероятно от 18 до 23 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью три-восемь метров в секунду. При грозе не исключены порывы от 12 до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов. Содержание кислорода в приземном слое атмосферы превысит обычные показатели, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных, 12-13 июня.

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