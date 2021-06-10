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Елизавета II посадила новый вид роз в честь столетия принца Филиппа
Фото: twitter/RoyalFamily

Елизавета II посадила новый вид роз в честь столетия принца Филиппа

Анастасия Колоскова

Звезды

Принц Филипп, скончавшийся два месяца назад, мог бы 10 июня отметить свой столетний юбилей. В честь этого события королева Великобритании Елизавета II посадила новый вид роз, названный «Роза герцога Эдинбургского» (The Duke of Edinburgh Rose).

Цветы преподнесло ей Королевское садоводческое общество. По словам его главы, цветок является символом и напоминанием всех «чудесных вещей, которые принц Филипп совершил за свою жизнь». Новый вид роз выставлен на продажу. Собранные от их реализации средства направят в фонд «Живое наследие», помогающий детям.

Королева выразила представителю Общества благодарность и назвала подарок прекрасным. Куст новых роз Елизавета II высадила в саду Виндзорского замка. Позже в часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла поминальная служба, сообщает Express.

Напомним, принц Филипп скончался утром 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. По словам главы королевского двора и врача королевы Елизаветы II, причиной смерти принца стала старость, а не сопутствующие болезни.

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