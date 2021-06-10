Рябков объяснил, при каком условии Россия исключит США из списка недружественных стран

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия исключит США из списка недружественных стран, когда Вашингтон откажется от враждебной политики и вмешательства во внутренние дела. Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков в четверг, 10 июня.

По его словам, в США должны перестать наступать на внешнеполитические и экономические интересы России. Кроме того, Вашингтону необходимо отказаться от ведения недружественной политики, считает Рябков.

— До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент, — приводит РИА Новости слова замминистра.

В настоящее время в списке недружественных для России стран находятся США и Чехия.

Ранее Рябков сообщил, что заявления Вашингтона по «Северному потоку — 2» не изменят позицию Москвы.

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