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Рябков объяснил, при каком условии Россия исключит США из списка недружественных стран
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рябков объяснил, при каком условии Россия исключит США из списка недружественных стран

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россия исключит США из списка недружественных стран, когда Вашингтон откажется от враждебной политики и вмешательства во внутренние дела. Об этом рассказал замглавы МИД Сергей Рябков в четверг, 10 июня.

По его словам, в США должны перестать наступать на внешнеполитические и экономические интересы России. Кроме того, Вашингтону необходимо отказаться от ведения недружественной политики, считает Рябков.

— До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент, — приводит РИА Новости слова замминистра.

В настоящее время в списке недружественных для России стран находятся США и Чехия.

Ранее Рябков сообщил, что заявления Вашингтона по «Северному потоку — 2» не изменят позицию Москвы.

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