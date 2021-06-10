Британский онколог назвал семь неочевидных признаков рака кожи

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Медицинский директор кожных клиник Cosmedics в Великобритании Росс Перри назвал семь неочевидных признаков, которые требуют незамедлительного обращения к врачу, так как могут сигнализировать о раке кожи.

Так, к их числу относятся шрамоподобные участки, появившиеся без причины и увеличивающиеся в размерах. Они могут указывать на базальноклеточный рак.

Свидетельствовать о раке могут заметные высыпания на веках, цвет которых может быть от жемчужных до красных и черных. Они могут блестеть, вызывать зуд и напоминать воск. По словам медика, порядка 85-95 процентов случаев рака век в неазиатских странах — это базальноклеточный рак кожи.

Еще одним признаком рака являются темные пятна под ногтями. Чаще всего подногтевая меланома проявляется на больших пальцах и ее можно перепутать с синяком в результате ушиба.

Насторожить человека должен зуд головы, где могут появиться чешуйчатые красные пятна, необычные родинки, язвы или выступающие наросты с углублением в центре. Чаще всего этим видом рака страдают мужчины.

Симптомом рака могут стать раны, которые не заживают в течение трех недель и больше, а также долго не проходящие укусы насекомых.

Поводом для обращения к врачу должен стать бледный участок кожи, появившийся на голове или шее.

— Я бы порекомендовал, если вы заметили что-то необычное на коже, которое не исчезнет через четыре недели, записаться на прием к терапевту или дерматологу, — приводят слова Росса Перри Пятый канал.

Ранее врачи назвали три основных признака развития онкологии, среди которых похудение без причины, изменение внешнего вида родинок и изменившийся процесс опорожнения кишечника.

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