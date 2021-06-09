Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы три основных признака развития онкологии
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Названы три основных признака развития онкологии

Юлия Курганова

Здоровье

Возникновение онкологических заболеваний обычно происходит незаметно, но распознать опасный недуг можно по трем главным признакам. Об этом рассказали врачи.

Они отметили, что появление злокачественных опухолей вызывает в организме изменения. Так, человек начинает резко и необъяснимо худеть. Такой симптом может указывать на рак пищевода, поджелудочной железы, желудка или легких.

Также выявить онкологию можно по изменившемуся внешнему виду родинок, которые обычно круглые или овальные. Их неровная граница и неоднородный окрас могут говорить о раке кожи.

Еще одним признаком специалисты назвали изменившийся процесс опорожнения кишечника. Это может сигнализировать о временных инфекциях или указывать на развитие онкологического заболевания, передает издание Express.

Ранее онколог прокомментировал способ Мясникова распознать рак при приеме пищи.

Читайте также: Врач объяснил, симптомом какого смертельного заболевания может быть нервный тик

признакионкологияврачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте