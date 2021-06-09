Названы три основных признака развития онкологии

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Возникновение онкологических заболеваний обычно происходит незаметно, но распознать опасный недуг можно по трем главным признакам. Об этом рассказали врачи.

Они отметили, что появление злокачественных опухолей вызывает в организме изменения. Так, человек начинает резко и необъяснимо худеть. Такой симптом может указывать на рак пищевода, поджелудочной железы, желудка или легких.

Также выявить онкологию можно по изменившемуся внешнему виду родинок, которые обычно круглые или овальные. Их неровная граница и неоднородный окрас могут говорить о раке кожи.

Еще одним признаком специалисты назвали изменившийся процесс опорожнения кишечника. Это может сигнализировать о временных инфекциях или указывать на развитие онкологического заболевания, передает издание Express.

Ранее онколог прокомментировал способ Мясникова распознать рак при приеме пищи.

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